В Башкирии активисты накрыли ночной клуб: там выключили электричество и заперли 100 человек

фото: проект "Безопасная республика"

В башкирском городе Стерлитамаке активисты выявили ночной рестобар, который работал после двух часов ночи. В заведении находилось более 100 человек. Об этом сообщили участники проекта «Безопасная республика».

– [Среди посетителей] пользовался спросом танцпол, проводились конкурсы, не соблюдалась дистанция и масочный режим, – рассказал координатор проекта Антон Буфетов. – Когда факт нарушения был подтвержден, мы вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно сработали и очень быстро приехали.

Когда полицейские прибыли на место, в заведении выключили электричество и заблокировали изнутри всех посетителей. Вместе с правоохранителями к клубу подтянулся и его хозяин. Он угрожал активистам и мешал им вести съемку нарушений.

В конце концов двери клуба были открыты. По всем нарушениям полицейские составили протоколы и взяли объяснительные. Посетители, сопротивлявшиеся сотрудникам, были задержаны.

Напомним, согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова барам, ресторанам и кафе запрещено работать после двух часов ночи.