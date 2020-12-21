Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 125 человек

Коронавирусом в Башкирии сейчас болеют более 3,5 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по состоянию на 21 декабря 2020 года от коронавируса скончались 125 человек. Трое из них умерли за прошедшие сутки. Данные представил региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировано 17 419 случаев COVID-19 (+159 за сутки), по выздоровлению было выписано 13 712 жителей (+4).

Прямо сейчас активно ковидом болеют 3582 человека: 832 находятся на госпитализации, 2750 лечатся дома на амбулаторном лечении.

Более подробно о ситуации с коронавирусом в республике на оперативном совещании в правительстве рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.