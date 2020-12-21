Порядок в новогоднюю ночь в Башкирии будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

В новогодних гуляниях в Башкирии участие примут более 110 тысяч жителей

На улицах Башкирии во время новогодних гуляний с 31 декабря на 1 января порядок будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве сообщил и.о. замначальника полиции по охране общественного порядка Айдар Зубаиров.

– Будет задействовано около 2 тысяч сотрудников УВД, 200 сотрудников частных охранных организаций, а также около 1,5 тысячи представителей общественных объединений и около 400 инспекторов ДПС, – рассказал Зубаиров.

По оценкам МВД, участие в массовых гуляниях в новогоднюю ночь примут порядка 110 тысяч жителей 63 муниципалитетов Башкирии.