«Салават Юлаев» подписал опытного 35-летнего канадца с паспортом белоруса

Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт до конца сезона с 35-летним центральным форвардом Джеффом Плэттом.

На профессиональном уровне хоккеист играет с 2002 года. В КХЛ Плэтт начинал карьеру в «Динамо-Минск» в год дебюта команды в лиге. После этого нападающий выступал за «Локомотив», ЦСКА, «Йокерит» и «Автомобилист». Всего в главной хоккейной лиге СНГ Плэтт отыграл 653 матча, набрал 347 очков (192+155), провел 475 минут на скамейке штрафников, общий показатель полезности +12, процент выигранных вбрасываний – 58%.

В руководстве уфимского клуба отметили, что проявили интерес к Плэтту из-за его опыта игры и бойцовских качеств. Также сторонам сыграло на руку белорусское гражданство игрока – несмотря на свою национальность, в КХЛ он не считается легионером.

Напомним, что похожим по стилю игры спортсменом в системе клуба ровно два года назад стал 37-летний Максим Рыбин. За 28 игр в «Салавате» он забил одну шайбу, сделал пять голевых передач и провел 98 силовых приемов. Рыбин покинул команду в апреле 2019 года.