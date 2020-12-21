Хабиров отчитал министра здравоохранения Башкирии за отток медицинских кадров

Хабиров поручил премьер-министру Башкирии взять на контроль ситуацию с медицинскими кадрами в Салавате и Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве отчитал министра здравоохранения республики Максима Забелина за отток медицинских кадров. По итогам 11 месяцев 2020 года в регионе уволилось 2 289 специалистов, на работу при этом было принято 2 555.

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество медиков в Башкирии увеличилось на 266 человек, в республике есть два города-аутсайдера. Это Стерлитамак, который на фоне 2019 года не досчитался 57 специалистов, и Салават, потерявший 14 врачей. Ситуация с медицинскими кадрами в этих муниципалитетах стала причиной недовольства главы республики. Он обратился в Забелину:

– Что происходит-то, Максим Васильевич? Почему в Стерлитамаке и Салавате [такой отток кадров]?

– Основной отток – это первичное звено. Это связано с тем, что изменились условия работы из-за пандемии, есть риски заболеть, на пенсию досрочно ушли некоторые специалисты, – ответил Забелин.

– Вы не ответили на вопрос, – парировал Хабиров. – Вы рассказываете мне общефедеральную ситуацию. А я задаю вам вопрос: почему в Стерлитамаке «минус» 57, а Салавате – крепком городе, с хорошей зарплатой, социалкой – «минус» 14. Я когда перестану слушать про ситуацию со здравоохранением Салавата?

Не дождавшись ответа министра, Хабиров обратился к премьеру Андрею Назарову с просьбой взять на контроль ситуацию с оттоком медработников и «поговорить» с главами проблемных городов.