В Башкирии поступила еще одна партия вакцины от коронавируса

Новую партию вакцины от коронавируса в Башкирии распределили между районами

В Башкирии привезли очередную партию вакцины от коронавируса – 1200 доз. Об этом 21 декабря во время оперативном совещания в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– [Новая партия вакцины] распределена между районами и межмуниципальными образованиями. Прививаются медики, учителя, соцработники и сотрудники МФЦ [многофункциональных центров]. Также была выдана вакцина […] для работников МВД, – рассказал чиновник.

Напомним, ранее Башкирия получила три партии вакцины от коронавируса: в конце сентября пришла «пилотная» поставка – 40 доз, 4 декабря – 1200 и 15 декабря – 1900.