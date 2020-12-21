Хабиров перенес ежегодное послание к депутатам башкирского парламента

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Глава Башкирии Радий Хабиров из-за коронавируса перенес свое ежегодное послание к депутатам регионального парламента. Об этом он сказал 21 декабря во время оперативного совещания в правительстве.

– Мы, на самом деле, много думали. У нас традиционно послание главы республики проходило в конце года, в декабре, но с учетом ситуации с коронавирусом мы решили перенести его на следующий год. В пустом зале мне не хотелось бы послание оглашать. Если к весне ситуация не изменится, то подумаем над онлайн-посланием, – отметил Хабиров.

Напомним, в прошлом году ежегодное послание руководителя региона состоялось 10 декабря. «КП-Уфа» подробно о нем писала.