Жители Башкирии начали получать «новогодние» выплаты на детей

Первые выплаты уже стали поступать на карты жителей Башкирии. Фото: Shutterstock

17 декабря Президент России Владимир Путин сообщил, что семьи с маленькими детьми в возрасте до 7 лет получат перед Новым годом подарок – единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Глава государства отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса в России отменены детские утренники и елки, а ведь дети так ждут новогоднего чуда и праздника. Именно поэтому единовременная выплата должна стать своего рода компенсацией за отмену праздничных мероприятий.

И вот уже с утра 21 декабря жителям Башкирии стали приходить обещанные социальные выплаты. Напомним, что для их получения родителям не нужно было подавать каких-то новых заявлений – они автоматически переводились по реквизитам, на которые весной зачислялись единовременные пособия в 5 и 10 тысяч, выплачиваемые семьям с детьми до 3 и до 16 лет. Сейчас заявление нужно подавать только в том случае, если в семье появился новый ребенок, или изменились реквизиты банковской карты.