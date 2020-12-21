В Минздраве Башкирии прокомментировали пожар в Республиканской станции переливания крови

фото: Минздрав РБ

В министерстве здравоохранения Башкирии прокомментировали ситуацию с пожаром в Республиканской станции переливания крови. Напомним, огонь вспыхнул в бактериальной лаборатории на четвертом этаже. Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 7:45 21 декабря. Всего из здания было эвакуировано 150 человек персонала. В 8:28 спасатели локализовали пожар, в 8:28 подавили открытое горение, в 10:59 была объявлена полная ликвидация возгорания.

– Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На место выехали эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС, – передали в Минздраве РБ. – Запасы компонентов крови не пострадали. На обеспечение компонентами крови медицинских организаций происшествие не повлияло. В 10:00 часов возобновлены работы по отпуску компонентов крови, начались работы по устранению последствия пожара.