Минздрав Башкирии запасся лекарствами и сизами на шесть недель

Как минимум на январь, со слов министра, запаса должно хватить.

Радий Хабиров утром 21 декабря на оперативном совещании поручил министру здравоохранения запастись лекарствами и СИЗами на ближайшие несколько недель, чтобы во время праздников не было их дефицита.

- Мы же не знаем, как пойдет сейчас ситуация, чтобы, если вдруг поток пациентов пойдет, соответственно, придется их лечить, и чтоб у вас были лекарства, - поручил Хабиров.

Максим Забелин, в свою очередь, сообщил главе, что запас лекарств и СИЗов создан на шесть недель. Как минимум на январь, с его слов, запаса должно хватить.