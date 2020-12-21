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Минздрав Башкирии запасся лекарствами и сизами на шесть недель

Об этом заявил Максим Забелин на оперативном совещании
Эльвина АПАРИНА
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Как минимум на январь, со слов министра, запаса должно хватить.

Как минимум на январь, со слов министра, запаса должно хватить.

Радий Хабиров утром 21 декабря на оперативном совещании поручил министру здравоохранения запастись лекарствами и СИЗами на ближайшие несколько недель, чтобы во время праздников не было их дефицита.

- Мы же не знаем, как пойдет сейчас ситуация, чтобы, если вдруг поток пациентов пойдет, соответственно, придется их лечить, и чтоб у вас были лекарства, - поручил Хабиров.

Максим Забелин, в свою очередь, сообщил главе, что запас лекарств и СИЗов создан на шесть недель. Как минимум на январь, с его слов, запаса должно хватить.