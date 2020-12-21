В Башкирии зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса

Загруженность коечного фонда в республике не превышает 74 процентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Минздрава Максим Забелин представил оперативные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за последние сутки в республике зарегистрировано 159 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных выросло до 17419 человек. Из них с легкой или бессимптомной формой заболевания на амбулаторном лечении находятся 2750 человек, еще 832 госпитализировано. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, еще 68 находятся в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии.

О новых летальных случаях Максим Забелин не сообщил, по предварительным данным, число жертв ковида в республике по-прежнему составляет 122. Что касается выздоровевших, то за прошедшую неделю с полным выздоровлением выписалось 650 человек, а всего с начала эпидемии в республике – около 79%.

- В республике развернуто 6405 инфекционных коек, уровень загруженности коечного фонда составляет 74 процента, - добавил глава ведомства здравоохранения Башкирии.