Глава Башкирии лично представил врио мэра Уфы

Сергей Греков назначен пока временно исполняющим обязанности мэра Уфы

Сегодня, 21 декабря, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров лично представил врио мэра Уфы. Напомним, на прошлой неделе депутаты горсовета проголосовали за назначение на эту должность бизнесмена из Ишимбая Сергея Грекова. Пока он будет работать с приставкой «и.о», но 15 января может занять пост главы городской администрации на постоянной основе.

- Стоило мне рот открыть, что в городе такой человек может появиться, как сразу про него писали вдоль и поперек. Поэтому представлять я его не буду. Человек с очень безупречной деловой репутацией и человек, который может, на мой взгляд, решать масштабные проблемы в Уфе, - заявил Радий Хабиров.

Глава республики напомнил обстоятельства уходи из жизни предыдущего мэра Уфы Ульфата Мустафина и предложил Сергею Грекову «перехватить бразды и Уфу вести (вперед – ред.)».