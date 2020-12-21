«Звучит как издевательство»: Хабиров - о гибели 11 человек в Башкирии

Сегодняшнее совещание 21 декабря Радий Хабиров начал с разговора о пожаре в «Доме милосердия» в Абзелиловском районе в минувший вторник, где погибли 11 человек.

- Даже название не хочу произносить, оно звучит как издевательство. Но погибли люди. Вообще сама по себе трагедия большая. Люди всю жизнь работали, так сложилось, что они в конце своей жизни оказались в таком учреждении. У каждого своя судьба, у многих и родственники есть. Уголовное дело возбуждено, прокуратура сейчас очень плотно приступила к проверке подобного рода соцучреждений, - сказал глава республики.

Назарову он поручил провести оперативное совещание и выяснить, сколько в Башкирии подобных учреждений, по роду деятельности лицензированию они не подлежат.

- Слабое звено у нас какое-то там есть, и этим надо постоянно заниматься, - заявил Хабиров.

Напомним, страшный пожар произошел в ночь на 15 декабря в доме престарелых, который был открыт в обычном частном доме. В огне погибли 11 человек, еще трое спаслись благодаря сиделке. Учреждение проработало 2,5 года.