В Башкирии отслоившаяся горная порода завалила в руднике шахтера

Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

В субботу ночью в шахте Бурибаевского горно-обогатительного комбината в Хайбуллинском районе Башкирии произошел обвал отслоившейся горной породы. Под завалами руды оказался шахтер, которому лишь чудом удалось выжить. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета ЧС по Башкирии, рабочий получил перелом стопы правой ноги, резаные раны носа и левого века.

Пострадавшего сразу же извлекли из-под завалов и отправили на скорой в Акъярскую районную больницу и поместили в реанимацию. Сейчас состояние шахтера врачи оценивают как средней тяжести, никакой угрозы жизни больше нет. А вот по факту несчастного случая на руднике сейчас проводится проверка.