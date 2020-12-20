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«Всегда с открытым сердцем»: в Башкирии скоропостижно скончался известный педагог

Директору Чекмагушевской гимназии Ратмиру Камильянову было всего 60 лет
Яна БАЗЕКИНА
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Какая именно болезнь стала причиной смерти талантливого учителя, пока не уточняется

Какая именно болезнь стала причиной смерти талантливого учителя, пока не уточняется

В Башкирии скоропостижно скончался заслуженный педагог, директор гимназии в Чекмагуше и депутат районного Совета Ратмир Фаотович Камильянов, которому было всего 60 лет. Трагическую новость сообщил в соцсетях глава администрации Чекмагушевского района Реканс Ямалеев.

- Всегда с открытым сердцем, доброй улыбкой... Мне все еще трудно поверить, что его рядом с нами больше нет, но эта болезнь никого не щадит. Это известие стало большим потрясением для всех жителей района. Искренне соболезную родным и близким. Сил и терпения пережить эту невосполнимую утрату, - написал Реканс Ямалеев.

Что за именно болезнь стала причиной смерти талантливого педагога – не уточняется. Отметим, что Ратмир Камильянов возглавлял Чекмагушевскую гимназию с 2005 года. За эти годы учебное заведение стало победителем в конкурсах «Лучшие школы России» и «Электронная школа», а также обладателем гранта по приоритетному национальному проекту «Образование».

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье Ратмира Камильянова.