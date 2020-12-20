Житель Башкирии убил в парке жену, которая затравила его из-за заикания

У погибшей остались сиротами двое детей

В Октябрьском осудили мужчину, который жестоко расправился со своей бывшей супругой прямо в городском парке. Напомним, эта жуткая история, потрясшая всю Башкирию, произошла 19 марта, когда прохожие в парке Победы наткнулись на окровавленное тело молодой женщины. Позже на теле несчастной судмедэксперты насчитают множество ножевых ударов, которые не оставили ей шансов на выживание.

Довольно быстро следователи вычислили личность преступника – им оказался бывший супруг погибшей, с которым она прожила долгие годы и родила ему двоих детей. После развода обиженный супруг продолжал преследовать бывшую возлюбленную, угрожал и присылал фотографии ножей, обещая расправиться ней, если женщина не вернется к нему обратно. В тот злополучный вечер мужчина снова подкараулил ее с ножом в руках, после чего набросился на бывшую жену и начал бить ее лезвием в грудь и шею.

Как позже душегуб сам будет уверять во время судебного заседания, он не хотел убивать свою бывшую жену, а хотел всего лишь по-хорошему с ней договориться, но якобы женщина начала на него кричать, оскорблять, уверять, что она заберет детей, переедет с ними в другой город, где выйдет снова замуж и родит третьего ребенка, который «не будет заикаться как бывший муж». По уверению обвиняемого, именно после этих слов он взбесился и накинулся на беззащитную женщину с ножом, в чем очень сильно раскаивается.

Вот только для суда эти раскаяния оказались маловажными, и в итоге душегуб отправился на 12 лет в колонию строгого режима, а также должен выплатить родственникам бывшей жены миллион рублей в качестве возмещения морального ущерба и 30 тысяч рублей на оплату адвоката.