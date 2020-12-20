Синоптики рассказали, какая ожидается погода завтра, 21 декабря

Выходя на улицу, не забывайте о варежках и теплом шарфе Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

Синоптики рассказали, какая погода ожидается завтра, в понедельник, 21 декабря. Первый рабочий день недели будет весьма морозным: ночью отметки термометров опустятся до -20; -25, а в отдельных районах и вовсе похолодает до – 27, - 32 градусов. Днем потеплеет, но совсем немного – средняя температура воздуха в республике составит -12; -17, в северных районах – 22 градуса. Снега тоже ждать не приходится, зато юго-западный умеренный ветер будет весьма ощутимым, поэтому одевайтесь теплее, выходя из дома.

В Уфе понедельник также ожидается весьма прохладный: синоптики обещают ночью – 22 градуса, днем -15, а также переменную облачность и небольшой снег, а также умеренный западный ветер 3-7 метров в секунду. Впрочем, грустить не стоит – уже со среды в республику придет потепление, поэтому можно смело планировать предновогодние прогулки по городу, катание на коньках и походы по магазинам.