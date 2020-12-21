Синоптики рассказали, когда в Уфе снова потеплеет

Уже на следующей неделе в городе будет ощутимо теплее Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Минувшая ночь выдалась для жителей Уфы весьма холодной, поэтому многие горожане с тревогой просматривают прогнозы от синоптиков – а вдруг и новогодняя ночь будет такой же морозной, и вообще – когда же в Уфе хоть немного потеплеет?

Синоптики спешат успокоить: уже на следующей неделе в столице Башкирии морозы отступят. Так, например, во вторник, 22 декабря, температура воздуха днем составит всего -9 градусов, в среду -7, в субботу – 6, а в последнее воскресенье уходящего года столбики термометров покажут всего -1, а с потеплением придут снегопад и вьюга с порывами ветра до 18 метров в секунду.

А пока утепляйтесь, выходя на улицу, и старайтесь не планировать долгих вылазок из дома без крайней необходимости – ночью в Уфе снова похолодает до -22.