Радий Хабиров рассказал, кто из башкирских предпринимателей всегда может рассчитывать на поддержку властей

Любой желающий может попробовать тушенку от местного производителя

Накануне Радий Хабиров у себя на странице в социальных сетях рассказал, кто из башкирских предпринимателей всегда может рассчитывать на поддержку властей. В качестве примера глава Башкирии привел предпринимателя из Иглинского района Радика Габидуллина, который вложил 40 миллионов рублей открыл комплекс по переработке и реализации мясной продукции, которая будет поставляться для дошкольного и школьного питания. В настоящий момент комплекс состоит из убойного цеха и цеха по приготовлению полуфабрикатов и готовых мясных продуктов, при этом мясо закупается у местных фермеров, которые следят за качеством своей продукции. В планах у предпринимателя строительство еще одного цеха для шоковой заморозки и хранения. Сейчас на производстве работают 8 человек, но предприниматель рассчитывает, что уже в ближайшем будущем сможет расширить штат почти втрое. Кстати, сейчас при комплексе есть собственный магазин, поэтому каждый желающий может приобрести и сосиски, и колбасы, чтобы убедиться в качестве.

- Таких предпринимателей, работающих на совесть, готовых вкладываться в производство и создавать рабочие места, мы всегда обязательно поддержим, - подчеркнул Радий Хабиров.