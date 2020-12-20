Житель Башкирии ночью пробрался в окно к своему знакомому и начал его душить

Ночного грабителя отправили в изолятор временного содержания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью 25-летний житель Ишимбая проснулся от того, что кто-то в темноте его душит за горло. Мужчина сопротивлялся и даже скинул нападавшего на пол, но пока включал свет, злоумышленник успел сбегать на кухню за ножом. Уже при включенном свете хозяин квартиры с ужасом узнал в ночном госте своего старого приятеля. Он был сильно пьян и требовал отдать ему мобильный телефон и зарядку, а потом проводить его до дома.

Не желая испытывать судьбу, 25-летний хозяин квартиры вручил грабителю мобильник и даже проводил его до самого дома, вот только вскоре злоумышленник обнаружил, что в кармане телефона нет – тот выпал по дороге в сугроб. Самому же потерпевшему удалось воспользоваться ситуацией и незаметно сбежать. По дороге он обнаружил выроненный мобильный, по которому и позвонил в полицию. Горе-грабителя задержали и доставили в отделение полиции, где он признался, что был сильно пьян и плохо помнит происходящее.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.