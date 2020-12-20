Власти Башкирии направят более миллиона рублей на помощь родным погибших постояльцев пансионата

В отношении владелицы сгоревшего пансионата возбуждено уже третье уголовное дело по факту смертельной халатности

Ранее власти Башкирии сообщали, что полностью возьмут на себя расходы по похоронам 11 постояльцев пансионата для престарелых, который в минувший вторник сгорел в Абзелиловском районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства семьи, труда и соцзащиты республики, родственникам погибших в пожаре выдадут на похороны по 100 тысяч рублей, а пострадавшие получат по 10 тысяч рублей. В общей сложности из резервного фонда правительство выделило более миллиона рублей на помощь родным постояльцев.

Что касается судьбы трех выживших постояльцев, которых успела спасти сиделка пансионата, то одного из них забрала домой дочь. Еще двоих планируется разместить в психоневрологических диспансерах – сейчас они ожидают результаты анализов на коронавирус.

- Пока один из пострадавших находится на лечении в терапевтическом отделении Аскаровской центральной районной больницы, - уточнили в пресс-службе Министерства семьи, труда и соцзащиты Башкирии.

Напомним, что ранее в отношении 43-летней владелицы сгоревшего пансионата возбудили уже третье уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Женщина полностью признала свою вину, на время следствия ее на 2 месяца отправили в следственный изолятор.