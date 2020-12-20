Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 159 человек

Ежедневный прирост заболевших в республике до сих пор показывает высокие цифры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии ежедневный прирост заболевших коронавирусом продолжает показывать высокие цифры. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с ковидом в республике, за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных в регионе достигло 17260 человек. Также известно, что за сутки от осложнений коронавируса скончались еще двое жителей республики – их возраст и другие данные пока не уточняются. Всего жертвами опасного вируса в Башкирии стали уже 122 человека.

Что касается вылечившихся, то за прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 25 человек. Всего с начала эпидемии справиться с болезнью смогли 13708 жителей республики.

Также напомним, что накануне в Стерлитамаке открылся второй по счету в республике ковид-госпиталь. В торжественном открытии принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, который подчеркнул, что госпиталь станет неоценимым подспорьем в борьбе с коронавирусом. Первых пациентов клиника примет уже завтра, 21 декабря.