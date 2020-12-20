В Башкирии молодая девушка не справилась с управлением и сбила пешехода

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую субботу около пяти часов вечера в селе Иглино молодая девушка сбила женщину-пешехода. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 22-летняя водительница Hyundai Getz не справилась с рулевым управлением и сбила 47-летнюю женщину, которая возвращалась домой и шла вдоль обочины дороги. В результате пострадавшую с ушибами и переломами увезли в больницу, а юной владелице иномарки объяснять дорожным полицейским, как же именно все произошло.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 9 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы, - уточнили в дорожном ведомстве.