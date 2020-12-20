В Башкирии в жестком ДТП разбились два мужчины

Фото: ГИБДД по РБ

Накануне в Гафурийском районе Башкирии произошло жесткое ДТП, в котором пострадали люди. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 18.00 на 62-м километре автодороги Ишимбай-Красноусольский – там столкнулись Datsun ON-DO и ВАЗ-21099. Обе машины превратились в груду искореженного железа – очевидцы аварии вызвали скорую и сотрудников ГИБДД. В итоге обоих водителей 70 и 51 лет увезли в больницу с ушибами и переломами.

Что стало причиной аварии, сейчас выясняют дорожные полицейские. По факту аварии начато разбирательство.