В Уфе дети получили травмы, катаясь на тюбингах на запрещенной горке

Фото: УГЗ по г. Уфе

В Уфе накануне двое детей получили серьезные травмы во время катания на тюбингах на несанкционированной горке возле Конгресс-холла «Торатау». Как рассказали в Управлении гражданской защиты, сначала травмировалась 12-летняя девочка, ее родители тут же вызвали скорую, и ребенка увезли в больницу и госпитализировали. Однако через два часа на этом месте, скатываясь с горки, сильно ударился шестилетний мальчик, которого также на скорой отвезли в больницу.

Спасатели не устают напоминать: катание на несанкционированных горках может быть очень опасным для здоровья и жизни. Вспомним печальный случай, произошедший в январе 2019 года, когда две уфимки, катаясь на горке, на скорости врезались в дерево, переломав себе ноги и получив черепно-мозговую травму. Отправляясь с детьми на горки, обязательно объясните им правила поведения - что необходимо соблюдать очередь и дистанцию, чтобы не зацепить никого из других детей.