Известна причина экстренной посадки самолета, летевшего в Уфу с 116 пассажирами

Посадка борта прошла в штатном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, из-за чего самолет, следовавший из Игарки (Красноярский край) в Уфу, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Сургута. Причиной экстренной посадки борта стала неисправность датчика наддува двигателя.

- На место выехал сургутский транспортный прокурор, проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, а также оценивается законность нарушения прав пассажиров. Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора, - уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, сообщение об экстренной посадке Boeing 737-500 авиакомпании Utair поступило накануне вечером. На борту самолета находились 116 пассажиров и пять членов экипажа: посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.