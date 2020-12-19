Самолет, летевший в Уфу, совершил вынужденную посадку в Сургуте

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Игарки в Уфу. На борту Boeing 737-500 авиакомпании Utair находились 116 пассажиров и пять членов экипажа.

- Борт ЮТ-6410 приземлился в 19:55. Пассажиры и экипаж не пострадали, - сообщает «КП – Югра» со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Что стало причиной вынужденной посадки, не сообщается. Предварительно, пилоты могли принять такое решение из-за сработавшего датчика неисправности наддува.

Электронное табло уфимского аэропорта показывает, что прибытие рейса в Уфу ожидается в 23:50.