В Башкирии соседи спасли мужчину из горящего дома

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Пожарный извещатель помог спасти жизнь пожилого мужчины из Ишимбайского района Башкирии. 18 декабря поздно вечером в его доме вспыхнул пожар. 69-летний мужчина едва не погиб в огне, но на выручку пришли соседи. Они услышали звук пожарного извещателя и буквально вытащили дедушку из горящего дома.

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС отметили, что извещатель был установлен у пенсионера недавно - в ноябре.

Огонь потушили прибывшие на место пожарные, в том числе добровольная пожарная команда Макаровского сельсовета. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.