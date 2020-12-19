В Стерлитамаке открылся ковид-госпиталь

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 19 декабря, в Стерлитамаке открылся ковидный госпиталь. Он стал вторым в республике после ковид-центра в Зубово. Новый госпиталь возвели менее чем за три месяца. Глава Башкирии Радий Хабиров присутствовал на открытии лично. По его словам, центр примет первых пациентов уже в понедельник, 21 декабря. Как отмечает "Башинформ", при режиме ЧС в ковид-госпитале можно будет разместить до 350 коек с подключением кислорода.

- По нашему башкирскому проекту в Челябинске построили такой же медицинский центр. Планируют возводить ещё один – в Ульяновской области. Такие «цветки курая» скоро распустятся во многих уголках России, - написал Хабиров в социальных сетях.

Он отметил, что в этом году в регионе начали возводить много учреждений здравоохранения, включая хоспис, центр детской онкологии и гематологии, корпус кардиоцентра, поликлинику РКБ имени Куватова, открыли более сотни ФАПов.

- Такого размаха, таких сроков и объёмов в республике ещё не было, - отметил Хабиров.