Минздрав Башкирии обнародовал данные о жертвах коронавируса за последние три дня

Самой молодой из жертв инфекции стала 48-летняя жительница Чишминского района Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав Башкирии раскрыл информацию о девяти последних жертвах коронавируса в Башкирии. В период с 17 по 19 декабря от Covid-19 в регионе скончались четыре женщины и пятеро мужчин. Самой пожилой из жертв было 86 лет. У жительницы Уфы имелись сопутствующие заболевания: хронический обструктивный бронхит и гипертоническая болезнь. Самой молодой стала 48-летняя жительница Чишминского района. У нее помимо нового вируса был респираторный дистрес и венозное полнокровие внутренних органов.

За минувшие сутки, 19 декабря, коронавирус унес жизни троих мужчин из Уфы 77-ми, 76-ти и 75-ти лет. У двоих из них была гипертоническая болезнь, при этом один страдал также от сахарного диабета, а у третьего были диагностированы ДВС-синдром, гипоксические язвы желудка и полиорганная недостаточность.

Напомним, сейчас общее число погибших от коронавирусной инфекции в Башкирии составляет 120 человек.