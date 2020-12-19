В Башкирии пьяный водитель въехал в тросовое ограждение

Фото: ГИБДД Башкирии

В селе Раевка Альшеевского района Башкирии во втором часу ночи случилось ДТП. 30-летний парень за рулем "Форд Фокус" ехал по улице Магистральной и, потеряв управление, врезался в ограждение из металлического троса. В результате инцидента травмы получил его 24-летний пассажир. Молодого человека доставили в больницу.

В ГИБДД по Башкирии рассказали, что виновник ДТП не имел водительских прав и, более того, находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Обстоятельства случившегося выясняются.