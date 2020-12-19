Житель Башкирии ранил соседа ножом, чтобы вернуть долг

Мужчина спал, когда к нему в дом пробрался сосед с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летний житель села Лагерево, что в Салаватском районе Башкирии, сообщил в полицию о нападении. Мужчина спал, когда к нему в дом пробрался сосед. Он разбудил хозяина и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Оказалось, что несколько месяцев назад он одолжил ему кроссовки и теперь намеревался выбить долг деньгами.

От угроз мужчина перешел к действию, он несколько раз ударил потерпевшего ножом в область бедра. Вдруг он заметил торчавшие из кармана соседа 500 рублей. Забрав их, нападавший скрылся.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 53-летний местный житель, у него изъят нож, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Украденные деньги тот пропил. По факту самоуправства было возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под административным арестом.