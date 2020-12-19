В Башкирии планируют наладить производство лекарств от рака

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Американская фармкомпания Pfizer намерена наладить производство лекарств от рака на базе уфимского предприятия "Фармстандарт-УфаВИТА". Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Фармстандарта" сообщает, что в Уфе планируется выпускать четыре инновационных препарата для лечения рака молочной железы, легких, почек и хронического миелолейкоза.

Первые серии лекарств должны сойти с конвейера в 2024 году. В год предполагается выпускать восемь дозировок препаратов по 2 млн таблеток и капсул.

В скором времени состоится закупка оборудования, реконструкция производственного участка, а после переноса технологии будет запущено коммерческого производства.