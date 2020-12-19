Массовые проверки на дорогах в Башкирии: задержаны 84 пьяных водителя

Проверки на дорогах продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выходных в Башкирии проходят массовые проверки водителей. Только за минувший день, 18 декабря, инспекторы ГИБДД задержали 84 человека. Все они попались на управлении автомобилем в нетрезвом виде.

- Всего позволили себе расслабиться и нарушить иные пункты правил дорожного движения более 3100 водителей и пешеходов, - сообщается на странице главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.

Проверки на дорогах продолжаются. Напомним, водителям стоит быть особенно осторожными из-за неблагоприятных погодных условий: в регионе прогнозируют гололед и снегопады.