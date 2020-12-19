В Башкирии отец и семилетний сын попали в больницу после ДТП со снегоуборщиком

Фото: ГИБДД по Башкирии

Днем 18 декабря в Кушнаренковском районе Башкирии произошла авария, в которой пострадал ребенок. По данным ГИБДД Башкирии, 39-летний мужчина на "Шевроле Круз" двигался по трассе Москва - Уфа и не справился с управлением. Автомобиль влетел в попутную машину на базе ЗиЛ, которая расчищала снег на проезжей части.

От сильного удара капот иномарки разорвало в клочья. Водитель авто и его семилетний сын получили травмы и попали в больницу.

- Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.