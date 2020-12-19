В Башкирии парень поджег мать, которая критиковала его

Житель Башкирии, обидевшись на попреки со стороны матери, решил ее сжечь. Страшная история произошла в Туймазинском районе республики. В тот день мать и сын находились дома в компании сожителя женщины.

Отношения между всеми троими были натянутые: мать выражала недовольство тем, что сын редко работает и много выпивает, тот огрызался в ответ. Однако в этот раз конфликт пошел дальше словесной перепалки. Как только женщина с другом легли поспать, мужчина метнулся в ванну и взял оттуда бутылку с растворителем. Он подошел к спящей матери и стал обливать ее со словами «сейчас подожгу тебя!». В этот момент проснулся сожитель женщины. Тот не сразу понял, что происходит, подумал, что парень обливает мать водой, но тот щелкнул зажигалкой и вспыхнувшее пламя охватило женщину. Она вскочила и побежала на улицу, за ней кинулись сын и друг. Им удалось сбить с нее огонь водой, после чего на место вызвали скорую.

Женщина чудом осталась жива, получив ожоги лица и правой стороны тела 2-3 степени. Это квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Когда начался суд над ее сыном, та попросила не наказывать мужчину строго. Судья учел все обстоятельства совершенного преступления и приговорил поджигателя к 6 годам лишения свободы.