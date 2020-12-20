В Уфе детей застали за опасным развлечением

Фото: соцсети

Дети в Уфе рискуют попасть по колеса, катаясь с горки. Юные уфимцы облюбовали для зимних развлечений опасный склон на улице 50 лет СССР, прямо под которым проходит проспект Салавата Юлаева - оживленная трасса.

Фотографиями рискованных забав поделились обеспокоенные горожане в местном паблике. На снимке видно, как двое ребятишек бегут вверх по склону, по-видимому, чтобы скатиться снова. По словам одного из комментаторов, дети катались с импровизированной горки у него на глазах и до дороги им оставалось совсем немного.

- Мы уже одним деятелям делали замечание! Но видать не дошла информация, что это опасно, - возмущается мужчина.

Однако некоторые уфимцы оказались не так суровы по отношению к ребятне, заметив, что те катались бы в другом месте, если бы им обустроили хорошую горку.

- Для того чтобы дети там не катались, горки хорошие надо делать. Они туда кататься не от хороших горок пошли, - написал один из участников сообщества.

Новогодние городки в Уфе, к слову, уже практически обустроены. Где размещаются главные районные горки и елки, можно узнать в нашем материале.