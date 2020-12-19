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В Уфе установили первую проекционную «зебру»

Если опыт окажется удачным, их разместят и на других улицах города
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия Уфы

Фото: мэрия Уфы

Первая проекционная «зебра» появилась на Южном проезде в Уфе. Она дублирует дорожную разметку, но при этом ее хорошо видно издалека даже в темное время суток.

По словам замначальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства уфимской администрации Гафура Клызбаева, это пилотный проект, но если переход хорошо себя зарекомендует, такие зебры внедрят на других аварийных участках города. Однако процесс создания такой разметки требует времени.

- Сначала калибруем участок, светим размерной сеткой, делаем фотографии и отправляем инженерам. Они с учетом этих параметров адресовывают существующую разметку на слайд-носитель из оптического стекла, - объяснил представитель подрядчика Арсений Катков.

Теперь пешеходам и водителям предлагается оценить, насколько такой переход удобен и безопасен.