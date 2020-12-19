Два человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Жизни двоих человек унес страшный пожар в деревне Батталово Учалинского района. Вчера, 18 декабря, в 18:09 на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании частного бревенчатого дома на улице Молодежной. Когда подразделения прибыли к месту ЧП, все строение уже полыхало. Локализовать возгорание удалось к 19:40, а полностью потушить открытый огонь - в 20:13.

На пепелище дома пожарные обнаружили два тела. Погибшими оказались мужчина 1968 года рождения и женщина 1959-го.

Из-за чего разгорелось пламя, будет устанавливать следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.