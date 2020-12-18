В Башкирии открыли третью ледовую переправу

Фото госкомитета по ЧС

В Башкирии в Бирске на Белой реке открыта третья ледовая переправа. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета по ЧС сегодня, 18 декабря.

По информации ведомства, грузоподъемность этой переправы составляет три тонны. В ширину она – 50 метров, в длину – 520 метров.

– Во избежание несчастных случаев государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям просит автолюбителей соблюдать требования знаков при переправе через акваторию рек, – обратились к жителям республики в ведомстве.

Ранее, напомним, в регионе уже были открыты две ледовые переправы: в селе Караидель на реке Уфа, а также на Белой в Староянгизитово Краснокамского района. Планируется также открыть еще одну переправу в Николо-Березовке на Каме.