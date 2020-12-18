СК Башкирии возбудил уже третье уголовное дело из-за массовой гибели постояльцев пансионата

Фото: СК Башкирии

Следственный комитет Башкирии возбудил уже третье уголовное дело из-за пожара в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, где в доме престарелых погибли 11 постояльцев. Ранее СК в отношении владелицы пансионата Расимы Махияновой завел два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и об оказании услуг, […] повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас предпринимательница находится под стражей в СИЗО. Напомним, трагедия случилась ночью 15 декабря. В одноэтажном здании «Дома престарелых (Дом милосердия)» вспыхнул пожар. Из 14 пожилых людей, которые там находились, выбраться смогли только трое, а также сиделка и несовершеннолетняя дочь Махияновой. Следствие полагает, что превентивные меры и контроль за социальным учреждением не обеспечили должностные лица администрации и иные надзорные органы. Сейчас правоохранители изучают документацию, которая имеет отношение к деятельности пансионата.