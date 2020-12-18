В Уфе 12-летняя девочка вышла из школы и пропала

Сейчас ребенка активно разыскивают

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» опубликовали пост о поиске пропавшего ребенка. По имеющейся информации,18 декабря 12-летняя Ангелина Мустафина вышла из школы и исчезла.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, глаза зеленые.

Была одета: бежевая куртка до колен, темно-синие сапоги, темно-бежевая шапка.

К поискам уже присоединились волонтеры и полиция. Жителей Уфы и Башкирии просят также помочь разыскать ребенка.

Если у вас есть информация о местонахождении Ангелины, волонтеры просят сообщить по телефону 8 800 700 54 52.