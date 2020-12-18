В Уфе поймали мужчину, который слил в сеть интимные фото 13-летней девочки

Мужчина отправил интимные фото 13-летней девочки ее друзьям

В Уфе был задержан 38-летний житель Саратовской области, который после переписки с 13-летней школьницей слил ее интимные фотографии в сеть. Против него возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении детской порнографии.

На днях саратовский СК завершил расследование уголовного дела. Эта история началась еще в 2017 году, когда в соцсети у школьницы из Пензенской области завязалось тесное общение со взрослым мужчиной. Он втерся к ней в доверие и попросил скинуть ему фотографии интимного характера. Девочка согласилась и отправила интернет-другу снимки, на которых она позировала в неглиже.

После этого собеседник пропал из сети. Он объявился только в июле 2019 года. Однако школьница не захотела с ним больше общаться и занесла его в «черный список». Мужчина разозлился и в качестве мести разослал те самые фото друзьям несовершеннолетней. Они рассказали об этом девочке, после чего та вместе с мамой пошла в полицию. Извращенца объявили в федеральный розыск и задержали в Уфе.

Он находился там проездом, возвращаясь с вахты. Мужчина признал вину, и его отправили под домашний арест. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.