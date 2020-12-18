Доцент башкирского медвуза рассказала о противопоказаниях у вакцины от COVID-19

Доцент поделилась последней информации о вакцине от COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Алина Бурганова рассказала о противопоказаниях у вакцины от COVID-19. По словам медика, прививаться не рекомендуется при наличии фоновых заболевания, особенно если они связаны с дыхательными путями, а также беременным и гражданам старше 65 лет.

– У [людей] 65 «плюс» есть определенные ограничения в отношении самоизоляции. В этом возрасте имеются хронические заболевания, фоновые патологии. Поэтому мы берем контингент [для вакцинации] в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку это более работоспособный возраст. Производители и клиницисты рекомендуют иметь такие ограничения, – отметила специалист.

А вот тем, кто уже переболел COVID-19, вакцина, по словам Биргуновой, вакцина может дать «еще больший иммунный эффект».