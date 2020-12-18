Министр образования Башкирии раскритиковал предложение перенести начало учебного года на октябрь

Министр считает предложение о переносе учебного года не проработанным и не актуальным Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава башкирского министерства образования Айбулат Хажин подверг критике предложение перенести начало учебного года у школьников на октябрь. Ранее эта инициатива была озвучена депутатами Госдумы.

– На мой взгляд (я, может быть, жестко выскажусь) он [законопроект] абсолютно не проработан и не имеет актуальности, – заявил министр. – Этот проект нужен для того, чтобы в сентябре месяце наше родительское сообщество и дети в бархатный сезон выезжали в теплые страны или регионы нашей страны. Много таких у нас родителей, много ли таких детей, которые могут себе позволить выезжать за границу или где-то еще находиться на югах?

Айбулат Хажин также добавил, что перенос учебного года может усугубить ситуацию с коронавирусом. «Не начав учиться, дети сразу попадают в «объятья» респираторных вирусных инфекций». По словам чиновника, у него еще «много контраргументов» к этому законопроекту», который, как он надеется, не будет принят.

– Не надо ломать систему, которая работает если не десятилетиями, то даже столетиями. Особенно в нашей стране, – заключил министр образования Башкирии.