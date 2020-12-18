Министр образования Башкирии высказался о снижении стоимости обучения в вузах

Помогут в первую очередь многодетным, малоимущим, тем, кто оказался в трудной ситуации.

Сегодня 18 декабря Министр образования Айбулат Хажин провел онлайн-брифинг об итогах 2020 года в образовательной сфере. На нем он ответил на интересующий многих вопрос – снизят ли стоимость обучения башкирские вузы из-за дистанционки. Хажин отметил, что подобные просьбы приходили от студенческого сообщества не раз, и с ректорами вузов уже советовались, но пока снизить стоимость обучения не удается.

- Образовательный процесс ведется, заработная плата педагогам выплачивается в том же объеме, как и раньше. Мы настаивали и ранее, и сегодня тоже, но федеральные университеты не подчиняются республике. Я надеюсь, что с нашими коллегами мы найдем выход, - заявил Хажин.

Он отметил, что университеты постараются найти решение – если не в сокращении стоимости обучения, то в части проживания в общежитиях, получения дополнительных льгот и стипендий. Помогут в первую очередь многодетным, малоимущим, тем, кто оказался в трудной ситуации.