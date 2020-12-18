«Недополучили знания»: министр образования Башкирии сделал неожиданное заявление в прямом эфире

Дистанционное обучение не позволило получить максимальный объем знаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 декабря, министр образования Башкирии Айбулат Хажин во время пресс-конференции заявил, что дистанционное обучение, введенное в республике в связи с пандемией коронавируса, принесло негативный эффект.

- Дети в прошлом году недополучили знания. Не скажу, что массовое идет снижение (уровня знаний – Ред.). Результаты Всероссийских проверочных работ с пятого по восьмой класс, показывают, что мы остались на уровне динамики прошлого года. Но вот девятиклассники, к сожалению, недополучили. Потому что мы с 9 классом дополнительно занимались весной, готовили их к итоговой аттестации, готовили к ОГЭ. В этом году это звено выпало, потому что ОГЭ отменили, - пояснил Айбулат Хажин.

Министр также отметил, что сейчас нужно стремиться к тому, чтобы образовательный процесс проходил в очном режиме.