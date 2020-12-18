Дистанционка у школьников не повлияла на ситуацию с COVID-19 – глава Минобра Башкирии

Дистанционка не повлияла на распространение коронавируса в Башкирии, сказал Хажин Фото: Рустем АХУНОВ

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что дистанционный режим обучения у школьников, который был введен в период с 6 ноября по 6 декабря, не повлиял на «массовое и серьезное сокращение» заболевших коронавирусом. Об этом он сказал во время профильного брифинга 18 декабря.

– Дистанционный режим обучения не принес каких-либо положительных эффектов в части массового и серьезного сокращения заболевших COVID-19. Мы делаем вывод, что для нас приоритетом является очное обучение, когда идет прямое взаимодействие педагога с учеником, – отметил чиновник.

Он добавил, что министерству «очень важно», чтобы нынешние 10-классники наверстали упущенное, через год успешно сдали ЕГЭ, получили высокие баллы и смогли дальше продолжить обучение в вузах. «Дети не виноваты, что в России и мире сложилась такая ситуация», – резюмировал Хажин.

Напомним, по решению оперштаба Башкирии с 9 ноября по 6 декабря ученики 6-10 классов учились на удаленке, остальные посещали школы в обычном режиме. 7 декабря все учащиеся вернулись за парты и сейчас учатся очно.