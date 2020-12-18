Парламент Башкирии поддержал законопроект о запрете передвижных зоопарков и дельфинариев на федеральном уровне

Владельцам передвижных зоопарков и дельфинариев в случае принятия закона дадут полгода на то, чтобы перейти в стационарный режим или завершить деятельность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии 17 декабря поддержал проект федерального закона о запрете передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Госсобрание республики само разработало инициативу, которая в скором времени будет направлена на рассмотрение в Госдуму.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, необходимость в этой норме «назрела давно, она обусловлена антигуманными условиями содержания животных в таких заведениях». В любое время года зверям приходится ютиться в тесных клетках без надлежащего ухода и питания. Такая же ситуация наблюдается и с дельфинами, которых в перерывах между выступлениями заталкивают в тесные контейнеры.

Если законопроект башкирского парламента будет принят на федеральном уровне, владельцам зоопарков и дельфинариев дадут полгода, чтобы перейти на стационарный режим работы или завершить деятельность.