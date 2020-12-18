Башкирия отправила 12 своих медиков бороться с коронавирусом на Камчатке

Медики из Башкирии борются с коронавирусом еще и на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 медиков из БГМУ 18 декабря прилетели на Камчатку, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом на заседании оперштаба сообщил врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

– В числе прибывших врачи-реаниматологи и медицинские сестры, специализация которых связана с помощью больным, находящимся на стационарном лечении, а также сестры-анестезисты. Практически сразу после прилёта на Камчатку [они] приступили к работе, – передал чиновник.

Он надеется, что башкирские медики окажут «неоценимую помощь» в борьбе с пандемией. Кузьмин поручил предоставить врачам максимально комфортные условия для работы и проживания.

Напомним, в конце ноября текущего года стало известно, что Башкирии наблюдается серьезный дефицит медицинских кадров - не хватает порядка 1,4 тысячи специалистов.